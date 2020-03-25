Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a dönüyor

Doğru beslenin spor yapın

En çok madalya kazanan Türk güreşçisi Evin Demirhan'dan ‘sağlıklı' tavsiyeler: “Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru beslenmeli ve spor yapmalıyız. Başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Kendimizi ve çevremizi önemsemek zorundayız. Ülke olarak en az zararla bu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Evde kalın!”