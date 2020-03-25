Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a dönüyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, bir sabah programına katıldı ve Türkiye'deki Sırp vatandaşları ülkeye geri getireceklerini belirtirken, "Zeljko Obradovic ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz" açıklamasını yaptı.
"DİĞER OYUNCULARI GETİRMİYORUZ"
Öte yandan bakan, Sırp oyuncuların ve öğrencilerin Türkiye'de kalma kararı verdiklerini ve şu anda onları geri getirmeyeceklerini belirtti.
Fenerbahçe Beko'da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
(Sporx)
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Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.
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