Fenerbahçe Beko Barcelona hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Barcelona hangi kanalda? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını ağırlıyor.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in güçlü ekiplerinden Barcelona karşısında kazanarak serisini sürdürmek ve rakiplerine gövde gösterisi yapmak istiyor. Fenerbahçe Beko Barcelona hangi kanalda, saat kaçta? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko Barcelona karşılaşması Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
AVRUPA'DA 529. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına bugün Barcelona karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
MAÇ PROGRAMI
THY Euroleauge'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
BUGÜN
20.00 Khimki Moskova - Real Madrid
20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - AX Armani Exchange Milano
17 OCAK CUMA
20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket
20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz
20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
21.30 Olympiakos - Bayern Münih
22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas
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