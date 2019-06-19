Fenerbahçe Beko Anadolu Efes hangi kanalda? Fenerbahçe Efes maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı her iki takımın taraftarları tarafından merak ediliyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Lig play off maçında karşılacak olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçında Efes’in 3-2’lik üstülüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli tarafta bu zorlu mücadele öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sezonu kapatan Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne ikilisinin yanında Jan Vesely’in sakatlığı devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Efes maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu akşam aat 20.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

SERİDE ALINAN SONUÇLAR

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Bobby Dixon‘ın harika performansıyla Efes‘i farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçmiş ve saha avantajını da rakibinden almıştı. İkinci maçta da 16 sayı öne geçen sarı-lacivertlilere Anadolu Efes, Micic’le cevap verip mücadeleyi uzatma götürdükten sonra 101-93 kazanarak seriyi 1-1’e getirmişyi.

Ülker Arena’da oynanan 3. maçta Efes, maçın büyük bir kısmını domine ederek sahadan farklı galip ayrıldı ve hem seride 2-1 öne geçti hem de saha avantajını tekrar geri aldı. Serinin 4. maçında ise Fenerbahçe Beko ayağa kalktı ve evinde kazanarak durumu 2-2‘de eşitledi.

5. maçta ise Anadolu Efes 16-0’lık seri bulduğu üçüncü çeyreğin ardından maçın kontrolünü eline alarak yine kıran kırana geçen bir maçın sonunda 3-2‘lik üstünlüğü elde etti. Seride ilk kez bir takımın maçı kazanması halinde şampiyonluk şansı bulunuyor.

Anadolu Efes‘te ligde Shane Larkin 14.1 sayı, 4.5 asist ortalaması tuttururken Rodrigue Beaubois 13.4 sayı, 2.7 asist ve Vasilije Micic de 13.4 sayı, 6.4 asist ortalama elde etti.

Fenerbahçe’de Nikola Kalinic 11.4 sayı, 4.2 ribaund ortalamasıyla oynarken Kostas Sloukas 11.0 sayı, 4.7 asist ve Marko Guduric 10.9 sayı, 2.5 ribaund ortalama yakaladı.

Sarı-lacivertli tarafta bu zorlu mücadele öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sezonu kapatan Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne ikilisinin yanında Jan Vesely’in sakatlığı devam ediyor. Seriye sakat başlayan Gigi Datome ve Erick Green iyileşti ama Datome son iki maçta kadroda yer aldıktan sonra beşinci maçta kafa travması geçirdi, Green takımla çalışmalarına devam ediyor fakat Zeljko Obradovic‘e göre oynaması kolay gözükmüyor.

Anadolu Efes‘te ise bu mücadele öncesi takım, tam kadro hâlinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu maçta herhangi bir eksik olması beklenmiyor.