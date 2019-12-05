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Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler Avrupa'daki 300. galibiyetini arıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 12. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

Fenerbahçe 300. galibiyet için parkede 

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA Berlin müsabakasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.

Euroleague'de ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.


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