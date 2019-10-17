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  3. Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman? Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman? Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman" Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı nereden izlenir"

“Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı nereden izlenir? Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. İki takım Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya olacak. Ekipler arasında oynanan son 10 mücadelede ise sarı-lacivertliler 3 kez rakibine yenilirken, parkeden 7 kez mutlu ayrıldı.

Fenerbahçe Baskonia maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı nereden izlenir? Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. İki takım Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya olacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. Ülker Sports Arena’da 17 Ekim Perşembe günü oynanacak olan mücadele TSİ 20:45’te başlayacak. 

FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Sports Arena’da 17 Ekim Perşembe günü oynanacak olan mücadele TSİ 20:45’te başlayacak.

FENERBAHÇE-BASKONİA MAÇI HANDİ KANALDA İZLENECEK?

Mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 309 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Baskonia, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette daha önce oynanan 23 karşılaşmada İspanyol temsilcisinin galibiyetlerde 12'ye 11'lik üstünlüğü bulunuyor.

Ekipler arasında oynanan son 10 mücadelede ise sarı-lacivertliler 3 kez rakibine yenilirken, parkeden 7 kez mutlu ayrıldı.

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