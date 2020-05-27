Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu.
Kulübün mali durumu ve koronavirüs sürecinin ekonomik anlamda kendilerini aksiyon almaya mecbur bıraktığını belirten Sipahioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.
HEDEF 1 MİLYON DOLAR ALTI
Kulüp başkanı Ali Koç'un olağanüstü fedakarlıkları yaptığını dile getiren Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi. Üzerine bir de bu sezonki gibi değerli sponsorumuz Öznur Kablo ile tekrar bir anlaşma sağlayabilirsek takım bütçesi yükümüzü 1 milyon dolar altı seviyesine çekebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Yönetim kurulunun, mevcut şartlar içinde kulüp için doğru bildiğini ve inandığını yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Sipahioğlu, "Yani geçen sezon yüzde 35 civarında küçülen takım bütçemiz ve yükümüz, bu sezon da yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz. Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir." diye konuştu.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu. Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.
İngiltere İkinci Futbol Ligi (EFL League Two) ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları bu şekilde ilerlerken, dış transfer için de oyuncu arayışları devam ediyor. Dört koldan futbolcu taramaya devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili Yunan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.