  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:16
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor

Paylaş

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu. Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu.

Kulübün mali durumu ve koronavirüs sürecinin ekonomik anlamda kendilerini aksiyon almaya mecbur bıraktığını belirten Sipahioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

HEDEF 1 MİLYON DOLAR ALTI

Kulüp başkanı Ali Koç'un olağanüstü fedakarlıkları yaptığını dile getiren Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi. Üzerine bir de bu sezonki gibi değerli sponsorumuz Öznur Kablo ile tekrar bir anlaşma sağlayabilirsek takım bütçesi yükümüzü 1 milyon dolar altı seviyesine çekebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun, mevcut şartlar içinde kulüp için doğru bildiğini ve inandığını yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Sipahioğlu, "Yani geçen sezon yüzde 35 civarında küçülen takım bütçemiz ve yükümüz, bu sezon da yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz. Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir." diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim'den anlamlı çağrı

title

Pakistanlı 10 numara Galatasaray'ın radarında

title

TFF, "Futbola Dönüş Protokolü"nü güncelledi

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor
Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu. Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.

Genç futbolcu evinde ölü bulundu
Genç futbolcu evinde ölü bulundu

Genç futbolcu evinde ölü bulundu

İngiltere İkinci Futbol Ligi (EFL League Two) ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı
Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı

Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.

Pakistanlı 10 numara Galatasaray'ın radarında
Pakistanlı 10 numara Galatasaray'ın radarında

Pakistanlı 10 numara Galatasaray'ın radarında

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları bu şekilde ilerlerken, dış transfer için de oyuncu arayışları devam ediyor. Dört koldan futbolcu taramaya devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili Yunan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı
Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı

Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.

100 milyonluk ayrılık!
100 milyonluk ayrılık!

100 milyonluk ayrılık!

Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.

Vedat Muriqi operasyonu
Vedat Muriqi operasyonu

Vedat Muriqi operasyonu

Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.