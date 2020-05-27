Fenerbahçe, basketbolda küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu. Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu.

Kulübün mali durumu ve koronavirüs sürecinin ekonomik anlamda kendilerini aksiyon almaya mecbur bıraktığını belirten Sipahioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

HEDEF 1 MİLYON DOLAR ALTI

Kulüp başkanı Ali Koç'un olağanüstü fedakarlıkları yaptığını dile getiren Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi. Üzerine bir de bu sezonki gibi değerli sponsorumuz Öznur Kablo ile tekrar bir anlaşma sağlayabilirsek takım bütçesi yükümüzü 1 milyon dolar altı seviyesine çekebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun, mevcut şartlar içinde kulüp için doğru bildiğini ve inandığını yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Sipahioğlu, "Yani geçen sezon yüzde 35 civarında küçülen takım bütçemiz ve yükümüz, bu sezon da yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz. Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir." diye konuştu.