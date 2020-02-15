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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:49
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:02

Fenerbahçe, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne mağlup oldu

Fenerbahçe, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne mağlup oldu

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Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Başkent deplasmanında Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 13. dakikada Saba Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. 75. dakikada Gerson Rodrigues, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+6. dakikada Serdar Aziz attı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 84. dakikada sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, son 3 maçta 8 puan kaybederek 38 puanda kalırken, Ankaragücü ise 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.

Ankaragücü, gelecek hafta Gençlerbirliği ile Başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Galatasaray ile derbide karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Başakşehir (43)

2- Sivasspor (42) - 1 Maç

3- Trabzonspor (41) -2 Maç

4- Alanyaspor (39) -1 Maç

5- Galatasaray (39) -1 Maç

6- Fenerbahçe (38)

7- Beşiktaş (36)

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