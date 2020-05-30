Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın takipte

Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenmanın bir bölümünü izledi.
Saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Benzia, Perşembe günü Buggy araç ile kaza yaparak sol elinden ağır yaralandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve düşük maliyetli futbolculara yönelmişti. Transfer için bir çok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü isimleri de alıyor. O isimlerden birisi de Chelsea'nin yıldız futbolcusu Pedro...
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.
2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Koronavirüs salgını sebebiyle 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig yarışı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, işi sıkı tutup sık sık oyuncularıyla konuşuyor. Terim, takımıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk istediğini dile getirdi. İşte o sözler...
Norveç ekibi Molde'nin tecrübeli futbolcusu Vegard Forren'in, kulüp kasasındaki 9 bin 255 Euro'yu çalarak kumar oynaması sonrası sözleşmesi feshedildi.