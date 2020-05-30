Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın takipte

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı trafik kazası geçirdi Fenerbahçe'nin eski yıldızı trafik kazası geçirdi Benzia, Perşembe günü Buggy araç ile kaza yaparak sol elinden ağır yaralandı.

Süper Lig devinden dev transfer! Süper Lig devinden dev transfer! Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve düşük maliyetli futbolculara yönelmişti. Transfer için bir çok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü isimleri de alıyor. O isimlerden birisi de Chelsea'nin yıldız futbolcusu Pedro...

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘ Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘ Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.

Serhat Akın'dan olay sözler! Serhat Akın'dan olay sözler! 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim şampiyonluk ateşini yaktı; oyuncularına böyle seslendi: 'Bitirelim şu işi' Fatih Terim şampiyonluk ateşini yaktı; oyuncularına böyle seslendi: 'Bitirelim şu işi' Koronavirüs salgını sebebiyle 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig yarışı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, işi sıkı tutup sık sık oyuncularıyla konuşuyor. Terim, takımıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk istediğini dile getirdi. İşte o sözler...