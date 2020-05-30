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aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:25
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın takipte

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın takipte

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Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenmanın bir bölümünü izledi.

Saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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