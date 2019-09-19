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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim hakkında "sicili bozuk" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından incelenen Koç'un Fatih Terim ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar sportmenliğe aykırı bulundu ve PFKD'ya sevki gerçekleştirildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"

FATİH TERİM'DEN ALİ KOÇ'A CEVAP

Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yaptı.

Çok uzun zamandır Avrupa'da oynadıklarını vurgulayan Terim, "Çok yerde oynadık, çok insan gördük ve görmeye devam ediyoruz. Tanınmak, saygı görmek güzel bir şey. Brugge'yi biz de güzel şekilde ağırlayacağız, güzel güzel oynayacağız. Bu arada Avrupa'da mücadele edecek Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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