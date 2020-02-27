Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor... Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor... Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde! Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde! Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, kariyerinde 9 maçlık seri yakalamıştı. Yeni hedefi Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak 10'da 10 yapmak ve şampiyonluğa yaklaşmak.