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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 16:16
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 16:21

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi

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3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Motivasyon konuşması yapıldı ve yol haritası çıkarıldı.

(TRT Spor)

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Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi
Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

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Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde!
Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde!

Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde!

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Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması

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