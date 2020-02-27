Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Motivasyon konuşması yapıldı ve yol haritası çıkarıldı.
(TRT Spor)
3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.
Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, kariyerinde 9 maçlık seri yakalamıştı. Yeni hedefi Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak 10'da 10 yapmak ve şampiyonluğa yaklaşmak.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...