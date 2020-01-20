Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu UltrAslan, Arda Turan transferi hakkında bir açıklama yayınladı.

Ve Arda Turan mesajı Twitter'dan verdi!

Arda Turan, ultrAslan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara cevap olarak 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' cevabını verdi.