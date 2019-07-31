Fenerbahçe, Bas Dost için Sporting Lizbon'a resmi teklifini sundu

Hollandalı futbolcu kulübü Sporting Lizbon’dan ayrılma kararı alırken, Portekizli yöneticilerle yaptığı görüşmeden sonra takım arama izni aldı. Hollandalı Bas Dost’n menajeri çeşitli kulüplerle görüşmeye başladı.
Portekiz basını da 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuya çok sayıda teklif olduğunu vurgularken, Fenerbahçe, Sevilla, Bordeaux ve Tigres’in bu takımlar arasında öne çıkanlar olduğunu ileri sürdü. Kanarya’nın Sporting Lizbon’a golcü oyuncu için bir yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu medyada yer aldı.
Teklifte yer alan rakamlar açıklanmazken, Sarı-Lacivertliler’in kiralama önerisi olarak 1 milyon euronun üzerine çıkmayacağı öğrenildi. Sporting Lizbon henüz kendisine ulaşan tekliflere bir yanıt vermedi. Bas Dost geçen sezon Portekiz ekibinde 35 resmi maçta görev alırken, 23 gol attı.
(Star)
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