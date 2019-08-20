Fenerbahçe, Babacar transferinde sona yaklaştı

SPOR GÜNDEMİ

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak 48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler... Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.

Aslan Falcao'ya kavuşuyor Aslan Falcao'ya kavuşuyor Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.

Ortaya Roman Saiss Ortaya Roman Saiss Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

İşte Terim'in Mehmet Topal kararı İşte Terim'in Mehmet Topal kararı Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.