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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:54
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:54

Fenerbahçe, Babacar transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Babacar transferinde sona yaklaştı

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Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo’da forma giyen Senegalli forveti kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sassuolo opsiyonun 10 milyon Euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın... Sarı-Lacivertliler, Sassuolo formasını giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TEK SORUN OPSİYONDA

Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrası yaklaşık 1 hafta önce harekete geçen Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştı. Senegalli forvetin menajeriyle de el sıkışan yönetim sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşıyor.

GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI

Alınan bilgilere göre Sassuolo opsiyonun 10 milyon Euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Taraftaların kısa süre içinde orta noktada buluşması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 7 gole imza atan 26 yaşındaki Babacar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

(Takvim)

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