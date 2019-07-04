Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Harun Tekin ve Volkan Demirel'in performanslarından memnun olmayan Ersun Yanal, güven veren bir kaleci istemişti.

Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre Sarı-Lacivertlilerin Begovic transferinde sona geldiği ve imzaların an meselesinde olduğu ifade edildi.

(Ajansspor)