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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Fenerbahçe'nin, Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Harun Tekin ve Volkan Demirel'in performanslarından memnun olmayan Ersun Yanal, güven veren bir kaleci istemişti.

Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre Sarı-Lacivertlilerin Begovic transferinde sona geldiği ve imzaların an meselesinde olduğu ifade edildi.

(Ajansspor)

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