Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor
Fenerbahçe'nin, Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Harun Tekin ve Volkan Demirel'in performanslarından memnun olmayan Ersun Yanal, güven veren bir kaleci istemişti.
Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre Sarı-Lacivertlilerin Begovic transferinde sona geldiği ve imzaların an meselesinde olduğu ifade edildi.
(Ajansspor)