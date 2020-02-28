Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30´da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşılaşması için saat 16:30´da havayoluyla bu şehre hareket edecek.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Almanya'da yetişmiş olan üç isim var.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.