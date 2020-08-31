Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren takımlar son durumu görmek için hazırlık mücadelelerine bugün çıkıyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı, bugün (31 Ağustos Pazartesi) saat 21.00'da oynanacak.
Fenerbahçe Antalyaspor maçı, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.
Fenerbahçe; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jailson, Zajc, Sinan Gümüş, Deniz Türüç, Mame Thiam
Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.