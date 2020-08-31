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  • Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı canlı nereden izlenir?
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:18
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta" Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı canlı nereden izlenir"

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Süper Lig öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapmak ve taraftarlarına göstermek isteyen takımlar hazırlık maçlarında full performans gösteriyorlar. Bu akşam Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler maçın kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe Antalyaspor hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren takımlar son durumu görmek için hazırlık mücadelelerine bugün çıkıyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı, bugün (31 Ağustos Pazartesi) saat 21.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jailson, Zajc, Sinan Gümüş, Deniz Türüç, Mame Thiam

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