Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman yapılacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Tuttuğu takımının maçı saatini kaçırmak istemeyen kişiler Fenerbahçe Antalyaspor maçının ilgiyle takip ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında gerçekleşecek olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı Antalya Stadyumu'nda yapılacak.

Fenerbahçe Antalyaspor arasında gerçekleşecek olan maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Süper Lig sezonuna Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapmıştı. Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı daha önce yapılan 9 maçta berabere son ermişti. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman yapılacak?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maç BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Ersan Kudryashov, Mert Y, Nuri, Bünyamin, Podolski, Orgill, Jahovic.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE 2. SIRADA



Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, yarın sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.