Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Efes maçı şifresiz mi?

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde bugün başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 10. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak. Taraftarlar şimdiden bugün oynanacak (17 Mayıs Cuma) Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam (17 Mayıs Cuma günü) Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise CSKA Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Sporseverler Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını beIN Sports'tan canlı yayınla izleyebilecek.

19 MAYIS’TA FİNALDE BİR TÜRK TAKIMI

İki Türk takımının eşleştiği yarı finali geçen takımımız CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü 21.30’da final oynayacak.

FENERBAHÇE 4’LEMEK İSTİYOR

Son 3 sezondur FinalFour’da finale yükselen ve bir kez de kupayı kazanan F.Bahçe Beko, finale çıkması halinde ise Final-Four tarihinde 4 sezon üst üste final oynayan 2. takım olacak. Sarı-Lacivertliler’de Datome, Lauvergne, Kalinic ve Vesely gibi 4 önemli oyuncu da sakat. Anadolu Efes ise ilk kez bu heyecanı yaşıyor. Ergin Ataman’ın öğrencileri, İstanbul’da verdiği demeçlerde de F.Bahçe’den daha aç ve istekli olduğunu söylemişti.

EN BAŞARILISI REAL MADRİD

Yine bugün saat 22.00’de kozlarını paylaşacak R. Madrid ve CSKA Moskova’dan, İspanyol ekibinin Euroleague’e vurduğu damga dikkat çekiyor. Real Madrid, bu kupayı daha önce 10 kez kazandı. CSKA Moskova ise 7 kez şampiyon oldu. İspanyol ekibi, 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı. Bu iki takımın ardından Fenerbahçe’nin de 1 şampiyonluğu var.

Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı Fenerbahçe

Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan tek Türk takımı Fenerbahçe oldu.

Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük zaferini Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi kupasını müzesine götürerek yaşattı.

İlk kupa Anadolu Efes'ten

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kupaların 4'ü Galatasaray'dan

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 4'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor. Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2013-2014 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-2009 ile 2017-2018'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.