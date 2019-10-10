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  3. Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce'ye kancayı taktı

Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce'ye kancayı taktı

Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce'ye kancayı taktı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, Altınordu’nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’ye talip oldu.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştiren İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce’ye Fenerbahçe’nin talip olduğu öğrenildi.

Burak, 1.Lig’de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçerken, Ravil de Ümit Milli ve U17 Milli Takımları’nda görev yapıyor.

(Star)

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