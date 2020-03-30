Fenerbahçe Alpaslan Öztürk'ü istiyor

Finansal zorluklara rağmen camianın beklentilerine cevap verebilmek adına iki sezonda 30 transfere imza atan Ali Koç yönetiminin cebine akrep girdi. Kadroda bir kez daha büyük bir rotasyon planlayan sarı-lacivertliler artık ince eleyip sık dokuyacak. Yıldız transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönemde bonservisi elinde olan isimlere öncelik tanıyacak. Asıl yatırım ise maliyeti düşük, gelecek vaat eden genç yeteneklere yapılacak. Öncelikle kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkararak bütçe oluşturacak olan sarı-lacivertliler, yola devam etmek istediği oyunculara astronomik teklifler gelmesi halinde bunları da değerlendirecek. Ancak elde edilen bütçenin tamamı kullanılmayacak.
TAVİZ DÖNEMİ BİTECEK
İlk sezon Fernandao, Josef ve Giuliano’nun satışından kazanılan parayla takım kuran, geçen yıl ise Elif Elmas transferinden gelen parayı transfere yatıran F.Bahçe, bu sefer kasasında para tutmayı hedefliyor. Öncelikle yerli pazarını tarayan scout ekibi, özellikle ümit millî takım oyuncuları üzerinde dururken, Anadolu takımlarından dikkat çekici performanslar sergileyen Türkler de mercek altına alınmış durumda. Transfer politikasının en önemli adımlarından birisi de ücret tavanı olarak belirlendi. Yönetim yaklaşık 2 milyon avroluk bir rakamı üst limit olarak sabitleyecek ve hiçbir futbolcuya bunun üzerinde yıllık ödeme yapılmayacak. Bu sayede kısa sürede çok ciddi bir toparlanma hedefleniyor.
HEDEF ALPASLAN
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Göztepe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk’ü transfer etmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki Alpaslan Öztürk de sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim İzmir temsilcisiyle bonservis pazarlığı için girişimde bulunacak, Alper Potuk’u bu transfer için takasta kullanacak. (Türkiye Gazetesi)
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”
Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.
Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı