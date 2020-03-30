  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 10:17
  • |
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 10:17

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk'ü istiyor

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk'ü istiyor

Paylaş

Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.

Finansal zorluklara rağmen camianın beklentilerine cevap verebilmek adına iki sezonda 30 transfere imza atan Ali Koç yönetiminin cebine akrep girdi. Kadroda bir kez daha büyük bir rotasyon planlayan sarı-lacivertliler artık ince eleyip sık dokuyacak. Yıldız transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönemde bonservisi elinde olan isimlere öncelik tanıyacak. Asıl yatırım ise maliyeti düşük, gelecek vaat eden genç yeteneklere yapılacak. Öncelikle kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkararak bütçe oluşturacak olan sarı-lacivertliler, yola devam etmek istediği oyunculara astronomik teklifler gelmesi halinde bunları da değerlendirecek. Ancak elde edilen bütçenin tamamı kullanılmayacak.

TAVİZ DÖNEMİ BİTECEK

İlk sezon Fernandao, Josef ve Giuliano’nun satışından kazanılan parayla takım kuran, geçen yıl ise Elif Elmas transferinden gelen parayı transfere yatıran F.Bahçe, bu sefer kasasında para tutmayı hedefliyor. Öncelikle yerli pazarını tarayan scout ekibi, özellikle ümit millî takım oyuncuları üzerinde dururken, Anadolu takımlarından dikkat çekici performanslar sergileyen Türkler de mercek altına alınmış durumda. Transfer politikasının en önemli adımlarından birisi de ücret tavanı olarak belirlendi. Yönetim yaklaşık 2 milyon avroluk bir rakamı üst limit olarak sabitleyecek ve hiçbir futbolcuya bunun üzerinde yıllık ödeme yapılmayacak. Bu sayede kısa sürede çok ciddi bir toparlanma hedefleniyor.

HEDEF ALPASLAN

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Göztepe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk’ü transfer etmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki Alpaslan Öztürk de sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim İzmir temsilcisiyle bonservis pazarlığı için girişimde bulunacak, Alper Potuk’u bu transfer için takasta kullanacak. (Türkiye Gazetesi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Konyaspor, Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

title

İtalyan basını, Mino Raiola'nın Mario Balotelli'yi Galatasaray'a götüreceğini yazdı

title

Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması
Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti
Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti

Beklenmedik ayrılık! 'Endişeleniyorum' dedi ve gitti

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

480 milyon TL maaş ödenecek!
480 milyon TL maaş ödenecek!

480 milyon TL maaş ödenecek!

Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

Başka bir delilik!
Başka bir delilik!

Başka bir delilik!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”

Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi
Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi

Galatasaray'a sürpriz transfer! Terim talimatı verdi

Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den geliyor

Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet
F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.