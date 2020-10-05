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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:54
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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı

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Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı.

Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer edildiği TFF listesine bildirildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.

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