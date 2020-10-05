Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Zorya Luhansk'a kiraladı

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı.
Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer edildiği TFF listesine bildirildi.
Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Nabil Dirar'la ilgili karar günü.
Yaklaşık 40 günlük uğraş sonunda transferi gerçekleştirilen Brezilyalı stoperin, Palmeiras ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor'dan yana tavır alması ile iş bitti.