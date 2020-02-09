Fenerbahçe, Ali Koç'un FB TV'de canlı yayına çıkacağını duyurdu

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Kasımpaşa-Galatasaray CANLI ANLATIM Kasımpaşa-Galatasaray CANLI ANLATIM Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kasımapaşa deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.

F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın... F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın... Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.

Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, yarın Ünal Karaman ile görüşme yapacağı öğrenildi.