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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:17
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:38

Fenerbahçe, Ali Koç'un çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

Fenerbahçe, Ali Koç'un çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, Ali Koç'un çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Başkanımız Ali Koç 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da basın toplantısı düzenleyecektir.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları ve yorumcular davetlidir.”

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