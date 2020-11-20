Fenerbahçe, Alex Perez'i kadrosuna kattı

Konuyla ilgili Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman’ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağlanmıştır. Alex’e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex!" denildi.
Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun lisansı da çıkardı.
Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, ağrılarının artması üzerine bugünkü idmanı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.
Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'da bir sakatlık daha yaşandı ve eksik oyuncu sayısı 10'a yükseldi.
Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu transfer etmek istiyor. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...
Yaz aylarında da birçok Türk takımının gündemine gelen AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja için "yeniden" Türkiye iddiaları gündeme gelmeye başladı. Yunan basını, iki dev kulübün 27 yaşındaki futbolcu için görüşmede olduğunu yazdı.
Loris Karius'un ardından transfer yapmayan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Beşiktaş, genç file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılarda ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.