Fenerbahçe, Adil Rami'nin menajeriyle görüşmelere başladı

Stoper transferi için çalışmalarını hala sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle yollarını ayırdığı Adil Rami ile görüşen Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.

Fenerbahçe, Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesini feshettiği Adil Rami için ilk adımı attı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız savunmacının menajeri ile görüşmeler başladı. Sportif Direktör Comolli vatandaşı olan Rami'nin şartları ve sakatlık durumu hakkında bilgi istedi. 2017 yılında Sevilla'dan Marsilya'ya 6 milyon Euro'ya transfer olan Rami geçen sezon 21 maça çıkmış 1 de gol atmıştı.

ÇAMUR GÜREŞİ YAPARKEN SAKATLANDI

Adil Rami son dönemde önce iki yıldır birlikte olduğu sinama yıldızı Pamela Anderson'u aldattığı haberleriyle manşetlere taşınmıştı. Bir televizyon şovunda çamur güreşi yapıp sakatlanması ise bardağı taşırmış ve Marsilya oyuncu ile yollarını ayırmıştı.

(Sabah)