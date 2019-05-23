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  3. Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yla ilgilendiklerine dair haberleri yalanladı

Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yla ilgilendiklerine dair haberleri yalanladı

Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yla ilgilendiklerine dair haberleri yalanladı

Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile ilgili hiçbir girişimi veya görüşmesi olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

Dün ve bugün itibariyle basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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