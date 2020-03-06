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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 14:25
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  • 06 Mart 2020 Cuma 14:25

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler Teknik Direktör Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için oklar iyiden iyiye Abdullah Avcı'yı gösteriyor. Ama Avcı'ya gelmeden önce yönetim iki ayrı formülü görüştü.

ROGER SCHMİDT REDDETTİ

Yönetim önce Alman Roger Schmidt ile temas kurdu. Alman çalıştırıcı Bundesliga'da takım çalıştırmak istediğini ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.

ZLATKO DALİC'E YÖNETİMDEN ONAY ÇIKMADI

Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki ikinci formülde ise sportif direktörlük görevi için Christoph Daum, teknik direktörlük görevi için de Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'in adı geçiyordu. Ancak yönetimden bu fikre de sıcak bakmayanlar olunca vazgeçildi.

ABDULLAH AVCI İLE EL SIKIŞILDI

Başkan Ali Koç takımın başına yabancı teknik adam getirmek istese de kulübün şartları gereği rota yerliye döndü. Ve o isim de geçen sezon da adı masada olan Abdullah Avcı'ydı.

Ajansspor'un haberine göre sarı lacivertli yönetim, Avcı ile prensipte anlaşarak el sıkıştı.

AVCI'NIN EKİBİDEN ORHAN AK DA VAR

Başkan Koç, Kandilli'deki yalısında Avcı ile yemekte buluştu. Görüşmede taraflar prensip anlaşmasına vardı. Avcı'nın ekibinde Orhan Ak da yer alacak.

SEZONA BEŞİKTAŞ'TA BAŞLAMIŞTI

57 yaşındaki Abdullah Avcı, bu sezon Beşiktaş ile anlaştı ancak gerek yönetim değişikliği gerekse alınan kötü sonuçlar yolların ayrılmasına neden oldu.

Avcı futbola Vefaspor'da başladı. Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa, İstanbulspor, Küçükçekmecespor ve Nişantaşıspor'da oynadı.

Avcı, 1999 yılında Vefaspor'da forma giyerek futbolu bıraktı. (Ajansspor)

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