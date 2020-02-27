Fenerbahçe 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor... Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor... Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde! Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde! Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, kariyerinde 9 maçlık seri yakalamıştı. Yeni hedefi Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak 10'da 10 yapmak ve şampiyonluğa yaklaşmak.

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...