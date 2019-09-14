Fenerbahçe 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00´da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Yapılan çalışmada Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Isla yer almadı.