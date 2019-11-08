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  3. Fenerbahçe; Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali'yle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe; Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali'yle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe; Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali'yle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelecek yıldan itibaren yürürlüğe koyulması beklenen yeni yabancı kuralına da hazırlık yapan Fenerbahçe, kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına göre kadrosunu kuracak.

Bu paralelde sözleşmesi bitecek olan Türk futbolcular ile şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe Yönetimi, kısa bir süre içerisinde yerli futbolcular ile de sözleşme imzalayacak ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşacak.

Nabil Dirar'ın var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan ve Faslı futbolcunun ücretinde indirime gitmesini sağlayan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın olumlu raporu doğrultusunda bir diğer yabancı futbolcusu ile de masaya oturdu.

VARAN 1: ISLA

Ersun Yanal'ın gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu Mauricio Isla ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Şilili futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 1+1 yıl daha uzatma kararı aldı. Isla, sözleşme süresi ve teklif edilen ücreti kabul ederse en az bir yıl daha sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyacak.

VARAN 2: OZAN TUFAN

Kiralık oynadığı Alanyaspor'da gösterdiği performansla yeniden Fenerbahçe'ye dönen ve A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren Ozan Tufan'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcu ile 3 yıl daha yola devam etmek istiyor.

VARAN 3: TOLGA CİĞERCİ

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğu bir diğer isim de Tolga Ciğerci. Düşürülmesi planlanan yabancı kontenjanından dolayı kadrosundaki yerli sayısını yüksek tutmak isteyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda Tolga Ciğerci'nin de sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

VARAN 4: HASAN ALİ KALDIRIM

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım ile de masaya oturan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme süresi üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

(Sporx)


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