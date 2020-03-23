Fenerbahçe 1,5 aylık süreçte 600 milyon TL ödeme yapmak zorunda...

Nisan ayının sonuna kadar yaklaşık 600 milyon TL ödemesi olan Fenerbahçe'de nakit sıkıntısı baş ağrıtıyor. Başkan Ali Koç bu sorunu çözmek için orta vadeli borç arayışına girdiği ifade ediliyor. Başta futbol şubesi olmak üzere basketbol ve voleybol branşları için yapılacak ödemeler için çözüm aranırken finansal kaynak için en ucuz maliyetlerin araştırıldığı öğrenildi.
Tapulu arazi satışlarının içi bu süre zarfında gündemde olmadığı yurt dışı kaynakların öncelikli olduğu da gelen haberler arasında. Bu arada yönetim geçtiğimiz günlerde ödemelerin öncelikli olarak Obradovic ve basketbol takımına yapıldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.
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Fenerbahçe logo'de tüm branşlar için 1,5 aylık süreçte 600 milyon TL'ye yakın ödeme var. Yönetim en ucuz maliyetle borç arayışı içinde.
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