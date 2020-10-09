Fenerbahçe 14 eksikle çalıştı

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Fatih Terim'den Beldanda'ya son bir şans Fatih Terim'den Beldanda'ya son bir şans Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.

Fenerbahçe'de devrim gibi karar Fenerbahçe'de devrim gibi karar Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.

'Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli' 'Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli' Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den localar için iş birliği Galatasaray ve Fenerbahçe'den localar için iş birliği Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.

İthalat çok, ihracat yok! İthalat çok, ihracat yok! Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.