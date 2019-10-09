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Fenerbahçe, 12. kez kupanın sahibi oldu

Fenerbahçe, 12. kez kupanın sahibi oldu

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 5. dakika geçildiğinde rakibine 12-6'lık üstünlük sağladı. Sevgi Uzun ve Iagupova'nın elinden bulduğu sayılarla farkı açan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, Zandalasini ile pota altından peş peşe sayılar bulurken, Iagupova da etkili oyununu sürdürdü. Zandalasini ve Sevgi Uzun'un peş peş attığı 3'lüklerle sarı-lacivertliler maçın 17. dakikasını 41-25 önde geçti. Farkı daha da açan Fenerbahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Fenerbahçe maçın 25. dakikasında skoru 60-34'e getirdi. Çukurova Basketbol aradaki farkı azaltmaya çalışsa da çeyrek 67-50 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan son periyotta her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 86-62 galip ayrıldı.

27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Sami Özel, Tahsin Kuzu, Dağder Dağlı

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 10, Iagupova 25, Cruz Lebrato 7, Williams 8, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Esra Ural Topuz 2, Zandalasini 16, Stokes 4, Duygu Özen 3

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Coffey 14, Melis Talay 3, İlayda Güner 10, Marginean 9, Rodriguez 17, Meltem Avcı 4, Feride Şevval Akalan 5

1. Periyot: 23-14

Devre: 47-26

3. Periyot: 67-50

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