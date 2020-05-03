  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 14:30
  • |
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 14:30

Fenerbahçe 113 yaşında

Fenerbahçe 113 yaşında

Paylaş

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 102. yılı ve kulübün kuruluşunun 113. yıl dönümünü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113., istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü ziyaretinin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadelerine yer verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

1. Lig haziran ayında kaldığı yerden devam edecek

title

Ryan Donk'un teklifi düşünmeden geri çevirdiği ortaya çıktı

title

Fenerbahçe'de Bjelica'ya ödenecek ücret belli oldu

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan transferde çifte bomba
Galatasaray'dan transferde çifte bomba

Galatasaray'dan transferde çifte bomba

Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.

Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine...
Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine...

Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu
Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

Rumen golcüden Fenerbahçe'ye mesaj
Rumen golcüden Fenerbahçe'ye mesaj

Rumen golcüden Fenerbahçe'ye mesaj

Sarı-lacivertliler, sezon başında gittiği İngiliz kulübünde umduğunu bulamayan 24 yaşındaki forvete kancayı taktı. George Puscas da Kanarya'ya 'yeşil ışık' yaktı.

Beşiktaş İngiliz yıldızda sona yaklaştı
Beşiktaş İngiliz yıldızda sona yaklaştı

Beşiktaş İngiliz yıldızda sona yaklaştı

The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.

Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu
Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu

Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu

Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.

Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı
Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı

Beşiktaş geleceğin yıldızını elinden kaçırdı

Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.