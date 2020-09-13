Fenerbahçe 1 stoper, 2 forvet takviyesiyle transfer dönemini kapatacak

AKŞAM

Fenerbahçe, savunma ve hücum hattına takviye yaparak transfer dönemini resmen kapatmış olacak.

Vedat Muriqi'yi Lazio’ya satan Fenerbahçe, Kosovalı forvetin boşluğunu 2 golcüyle kapatacak. TRT Spor’da konuşan Tümer Metin, “Emre (Belözoğlu) geldi, masamıza oturdu. ‘Muriqi’den 5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz’ dedi. 3’te biri oluyor gelirin. ‘Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2. santrforu, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz’ dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben dedim Gomis’i alın Arabistan’dan, o olmaz dedi. ‘Bir stoper gelecek, ismi paylaşma’ dedi. Tisserand’dan farklı olabilir” ifadelerini kullandı.

TISSERAND



Wolfsburg forması giyen Tisserand, Fenerbahçe’nin ilk hedefiydi. Ancak onun yerine başka bir stoper de gelebilir.



FORMA SATIŞI

Öte yandan, Fenerbahçe yeni başladığı uygulamayı sürdürüyor. Bu kez de 2-1 kazanılan Rize maçının formaları, “matchwornshirt.com”da açık artırmaya çıktı.