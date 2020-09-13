Fenerbahçe 1 stoper, 2 forvet takviyesiyle transfer dönemini kapatacak

Vedat Muriqi'yi Lazio’ya satan Fenerbahçe, Kosovalı forvetin boşluğunu 2 golcüyle kapatacak. TRT Spor’da konuşan Tümer Metin, “Emre (Belözoğlu) geldi, masamıza oturdu. ‘Muriqi’den 5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz’ dedi. 3’te biri oluyor gelirin. ‘Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2. santrforu, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz’ dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben dedim Gomis’i alın Arabistan’dan, o olmaz dedi. ‘Bir stoper gelecek, ismi paylaşma’ dedi. Tisserand’dan farklı olabilir” ifadelerini kullandı.
TISSERAND
Wolfsburg forması giyen Tisserand, Fenerbahçe’nin ilk hedefiydi. Ancak onun yerine başka bir stoper de gelebilir.
FORMA SATIŞI
Öte yandan, Fenerbahçe yeni başladığı uygulamayı sürdürüyor. Bu kez de 2-1 kazanılan Rize maçının formaları, “matchwornshirt.com”da açık artırmaya çıktı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettiği maçı kaleme aldı.
Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük, adı Galatasaray'la da anılan Badou Ndiaye transferinde sona geldi.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.
Galatasaray'ın göndermeye çalıştığı Younes Belhanda, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta çok iyi bir performans sergiledi.
Fenerbahçe, savunma ve hücum hattına takviye yaparak transfer dönemini resmen kapatmış olacak.