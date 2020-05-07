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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:01
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:01

Fenerbahçe 1 gün aradan sonra çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe 1 gün aradan sonra çalışmalarını sürdürdü

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Fenerbahçe, korona virüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Futbolcular 4’erli gruplar halinde, ısınmanın ardından dayanıklılık testine girdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.

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