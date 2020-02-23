Fenerbahçe - Galatasaray maçında Ersun Yanal'ın planı belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine ilk düdükle prese başlayacak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkıp Galatasaray defansını hataya zorlamak.
Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak.
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