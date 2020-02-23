Fenerbahçe - Galatasaray maçında Ersun Yanal'ın planı belli oldu

Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Galatasaray derbisindeki taktik belli oldu... İşte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, ezeli rakiplerini zor durumda bırakacak planı...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine ilk düdükle prese başlayacak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkıp Galatasaray defansını hataya zorlamak.

Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak.

Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi. (Sabah)