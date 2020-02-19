Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler 23. haftanın dev maçlarına çevrildi. İşte haftanın mücadelelerinde düdük çalacak isimler:
21 Şubat Cuma
20.00 Sivasspor - Alanyaspor: Zorbay KÜÇÜK
22 Şubat Cumartesi
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda KARDEŞLER
17.00 Göztepe - Gaziantep: Suat ARSLANBOĞA
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat AYDINUS
23 Şubat Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal UĞURLU
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Ali ŞANSALAN
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut MELER
24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Cüneyt ÇAKIR
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla KARAOĞLAN
VAR HAKEMLERİ
Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Ali Palabıyık, asistanlar ise Yiğit Arslan ile Ceyhun Sesigüzel oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçında ise VAR hakemi Abdülkadir Bitigen, asistanları ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan.
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
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