  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:42
  • |
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:00

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Paylaş

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler 23. haftanın dev maçlarına çevrildi. İşte haftanın mücadelelerinde düdük çalacak isimler:

21 Şubat Cuma
20.00 Sivasspor - Alanyaspor: Zorbay KÜÇÜK

22 Şubat Cumartesi
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda KARDEŞLER
17.00 Göztepe - Gaziantep: Suat ARSLANBOĞA
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat AYDINUS

23 Şubat Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal UĞURLU
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Ali ŞANSALAN
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut MELER

24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Cüneyt ÇAKIR
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla KARAOĞLAN

VAR HAKEMLERİ

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Ali Palabıyık, asistanlar ise Yiğit Arslan ile Ceyhun Sesigüzel oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçında ise VAR hakemi Abdülkadir Bitigen, asistanları ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ergin Ataman'dan derbi yorumu: Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum

title

Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminden transfer istedi

title

Trabzonspor için şampiyonluğun anahtarı deplasman maçları

İstanbul20 Final Topu Büyük Beğeni Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...
Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'
Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?
Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.

Beşiktaş'tan transfer bombası!
Beşiktaş'tan transfer bombası!

Beşiktaş'tan transfer bombası!

Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan
Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli
Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli

Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.

Sergen Yalçın yönetimden 2 transfer istedi
Sergen Yalçın yönetimden 2 transfer istedi

Sergen Yalçın yönetimden 2 transfer istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ile yeni sezon için fikir alışverişinde bulundu. Yalçın'ın, "Takıma 10 numara ve forvet istiyorum. Alacağımız 2 oyuncunun da skora katkısı olmalı" dediği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.