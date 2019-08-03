Fenerbahçe , Deniz Türüç transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; ''Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'' sözleri kullanıldı.
''ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM''
26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ''Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar, gerek kulüp, burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.
''FENERBAHÇE ÇOCUKLUK HAYALİMDİ''
Ardından FB TV'ye konuşan Deniz Türüç, ''Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, ilk kez Fenerbahçe'ye aşık oldum. Geçen sezon, kötü sonuçlara rağmen taraftarların burada olması beni bir kez daha aşık etti.'' dedi.
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