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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 07:56
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Fener Visca transferini Ocak ayında bitirmek istiyor

Fener Visca transferini Ocak ayında bitirmek istiyor

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Fotomaç

Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca'da da uzun süre ısrarcı olmuştu.

Boşnak futbolcunun transferi konusunda takımıyla birçok kez temasa geçen sarı-lacivertliler, bonservis bedelinde anlaşma sağlayamamıştı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Edin Visca'dan vazgeçmediği öğrenildi. Belözoğlu'nun ocak ayındaki ara transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha harekete geçeceği belirtildi.

DENİZ TÜRÜÇ ARTI PARA!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Edin Visca'ya karşılık para artı kiralık olarak bu kulübe verdikleri Deniz Türüç'ü önereceği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda da gollerine ve asistlerine devam eden tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak olan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e daha yüksek bir para teklif edeceği kaydedildi.

Kanarya'nın sezon başında yıldız futbolcunun bonservis bedeline 4 milyon euro önerdiği ancak Başakşehir'in kabul etmediği ileri sürülmüştü.

SÜPER LİG'İN EN İSTİKRARLISI

Başakşehir formasıyla 2015-16'dan bu yana 40 maçın altına düşmeyen Visca, takımın şampiyonluğuna da büyük katkı sağlamıştı.

358 MAÇ 104 GOL 100 ASİST

Visca, 10. sezonuna girdiği Başakşehir ile 358 resmi maça çıktı. Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda 104 gol attı, 100 de asist yaptı.

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