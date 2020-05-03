Fener taraftarının ruhu öforik!

AKŞAM
Sonderby, “Şampiyonlar Ligi’nde F.Bahçe-Chelsea maçında görev aldım. Fantastik bir ortam vardı. Türkiye’de sadece 2 kez maç yönettim. Taraftarlar maçın başlamasına birkaç saat tribünleri dolduruyor. Maç başlamadan çok önce öforik bir ruh hali yaratıyorlar” dedi.
ÖFORİ NEDİR
Öföri, aşırı abartılı bir mutluluk duygusudur. Bu insanlar kendilerini dertsiz, kaygısız, stressiz hissederler. Normal duygusal tepkilerde ortaya çıkan duyguların ötesinde anormal derecede aşırı mutlu olma halidir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.