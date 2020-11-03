Fenalaşan Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

La Plata kentindeki özel bir hastaneye yatırılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını belirterek, "Bir haftadır morali çok bozuk. İştahı ve enerjisi yok. Sağlık kontrolleri sonrası nasıl bir tedavi izleyeceğimize bakacağız. Acil bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
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