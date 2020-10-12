Felix Magath: Lionel Messi olmadan Pep Guardiola'nın sistemi bir hiç

Deneyimli teknik direktöre göre Guardiola, Bayern Münih ve Manchester City'le Şampiyonlar Ligi kazanabilecek bir oyun oynamadı.
"KUPALARI KAZANAN MESSI'YDİ"
67 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Messi kupaları kazandı, Guardiola değil. Pep'in sistemi hiçbir zaman çok iyi işlemedi. Eğer sistemi işe yarıyor olsaydı Bayern Münih ve Manchester City'de de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdı. Barcelona'da bu işe yarıyordu çünkü sonucu belirleyen Messi oluyordu." dedi.
Tiki-taka tarzı futbol için de konuşan Alman teknik direktör; "Bu oyun tarzı futbol için yanlış bir gelişme tarzı... Tiki-taka sadece oyuncularınız rakip takım oyuncularından teknik olarak daha üstün olduğunda çalışıyor. Topa sahip olan takımlar seyirci için izlemesi sıkıcı bir görüntü sunuyor. Bu durum gerçekte, en üst seviyedeki bir kulüp için kabul edilebilir bir durum değil." dedi.
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