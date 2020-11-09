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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 08:26
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Felipe Melo'dan kötü haber geldi

Felipe Melo'dan kötü haber geldi

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'yı Luiz Adriano'nun olüyle 1-0 yendiği maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun ayak bileği kırıldı. Acı içinde yerde kalan 37. yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyundan çıktı.

Brezilyalı futbolcu Felip Melo kenara gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı
Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı

Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

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