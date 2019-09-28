Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay paylaşım

Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay paylaşım

Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay paylaşım

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama" notunu düştü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?
Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
<p>Olay, Avcılar´da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir ş

'Çocuğum Hasta Kusura Bakmayın' Dedi, Bankayı Soydu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en tembel insanları

Hayatımızı kolaylaştıran icatlar