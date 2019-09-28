Felipe Melo'dan derbi mesajı

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda Felipe Melo, taraftarlara ve futbolculara seslendi.

Brezilyalı futbolcu, paylaşılan videoda ''Ben Fenerbahçe'nin sahasında kupa kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu biliyorum. Allah yardımcınız olsun. En büyük Cim Bom!'' sözlerini kullandı.

Melo, geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ile yaptıkları maçta Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafı ile birlikte, "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin" mesajını paylaşmıştı. Brezilyalı, ayrıca mesajına "en büyük cimbom" ve "fener ağlama" etiketlerini de eklemişti.