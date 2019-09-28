Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Felipe Melo'dan derbi mesajı

Felipe Melo'dan derbi mesajı

Felipe Melo'dan derbi mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı takımın eski oyuncularından Felipe Melo'dan mesaj geldi.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda Felipe Melo, taraftarlara ve futbolculara seslendi.

Brezilyalı futbolcu, paylaşılan videoda ''Ben Fenerbahçe'nin sahasında kupa kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu biliyorum. Allah yardımcınız olsun. En büyük Cim Bom!'' sözlerini kullandı.

Melo, geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ile yaptıkları maçta Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafı ile birlikte, "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin" mesajını paylaşmıştı. Brezilyalı, ayrıca mesajına "en büyük cimbom" ve "fener ağlama" etiketlerini de eklemişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?
Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin acı günü
Ünlü oyuncu hamileliğinin son ayında böyle görüntülendi
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
<p><strong>Kahvaltı Pastası için malzemeler:</strong></p> <p>5 adet yumurta<br /> 5 su bardağı u

Kahvaltı Pastası Tarifi #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci geceyi de dışarıda geçirdiler

Lüks araçların bire bir kopyasını yapıyor