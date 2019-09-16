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  3. Felipe Melo: PSG'ye gidebilirdim ancak Galatasaray'ın bir anda devreye girmesiyle işler değişti

Felipe Melo: PSG'ye gidebilirdim ancak Galatasaray'ın bir anda devreye girmesiyle işler değişti

Felipe Melo: PSG'ye gidebilirdim ancak Galatasaray'ın bir anda devreye girmesiyle işler değişti

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve kariyerini ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta sürdüren Felipe Melo, Sarı Kırmızılılar'a transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Dört sezon boyunca top koşturduğu Galatasaray'da üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve Sarı Kırmızılı taraftarların sevgilisi hâline gelen Felipe Melo, İtalyan basınına çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Ülkede yayım yapan Tutto Juve adlı internet sitesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren Brezilyalı futbolcu, Cim Bom'a gelmeden evvel Paris Saint Germain'le de anlaştığını söyledi.

Kariyerini ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta sürdüren 36 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Juventus, beni kiralamak istediğinde PSG'ye gidebilirdim. Leonardo'yla konuşmuş ve her konuda anlaşma sağlamıştık. Ancak Galatasaray'ın bir anda devreye girmesiyle işler değişti." ifadelerini kullandı.

PSG ile Galatasaray arasında seçim yapmanın kariyerinde şu ana dek verdiği en zor karar olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Türkiye, benim için çok farklı bir deneyimdi. Orada başka hiçbir ülkede elde edemeyeceğim cinsten tecrübeler edindim." şeklinde konuştu.

(Fanatik)

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