  • $6,0301
  • 6,751
  • 247.767
  • 87.408
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 16:03 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:04

Felipe Melo: Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim

Felipe Melo: Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim

Galatasaray'da taraftarın sevdiği isimlerden Felipe Melo, kariyerini Palmeiras ya da sarı-kırmızılı ekipte bırakmak istediğini söyledi.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi ve futbolu sarı-kırmızılı ekipte ya da oynadığı takım olan Palmeiras'ta bırakmayı hayal ettiğini söyledi.

Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Palmeiras en çok ihtiyacım olduğunda bana sahip çıkan kulüp, bunu unutmam. Eğer kariyerimi sonlandırmak için bir takım seçmem gerekirse, Galatasaray ya da Palmeiras'ı seçerim. Galatasaray'da bir idoldüm. Palmeiras'ta da sorunlu bir döneme rağmen bana kucak açıldı" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKKEN HİPERAKTİFTİM, PSİKOLOGA GİTTİM"

Sahadaki agresifliğinin nedenleri sorulan Melo, "Eğer, saha içinde patlayan bir oyuncuyum ancak bu benim karakterim. Çocukken çok hiparaktifmişim ve psikologa gitmek zorunda kalmışlar. Benim böyle bir oğlum da var. Bugün bir Hristiyan olarak Tandı'ya sığındım ve o bana yardım ediyor. Çok kitap okuyorum, özellikle de İncil'i okuyorum. Arkadaşlarımın ve rahiplerin önerilerini dikkate alıyorum" cevabını verdi.

Kariyerinde çok zorlu anlar olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kariyerimde ağladığım, geriye baktığım, aşırı reaksiyon verdiğim çok an da var. Bu durumlardan ders çıkardım ve bu beni geliştirdi. Önemli olan öğrenmeyi istemek" diye konuştu.

(Sporx)

EDHO 139. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz´ın merakla beklenen yeni bölüm fragman

EDHO 139. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnsanlar gibi tepkiler veren köpekler

Bayramda yola çıkacaklara tavsiyeler: Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.