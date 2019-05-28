Felipe Melo: Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi ve futbolu sarı-kırmızılı ekipte ya da oynadığı takım olan Palmeiras'ta bırakmayı hayal ettiğini söyledi.

Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Palmeiras en çok ihtiyacım olduğunda bana sahip çıkan kulüp, bunu unutmam. Eğer kariyerimi sonlandırmak için bir takım seçmem gerekirse, Galatasaray ya da Palmeiras'ı seçerim. Galatasaray'da bir idoldüm. Palmeiras'ta da sorunlu bir döneme rağmen bana kucak açıldı" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKKEN HİPERAKTİFTİM, PSİKOLOGA GİTTİM"

Sahadaki agresifliğinin nedenleri sorulan Melo, "Eğer, saha içinde patlayan bir oyuncuyum ancak bu benim karakterim. Çocukken çok hiparaktifmişim ve psikologa gitmek zorunda kalmışlar. Benim böyle bir oğlum da var. Bugün bir Hristiyan olarak Tandı'ya sığındım ve o bana yardım ediyor. Çok kitap okuyorum, özellikle de İncil'i okuyorum. Arkadaşlarımın ve rahiplerin önerilerini dikkate alıyorum" cevabını verdi.

Kariyerinde çok zorlu anlar olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kariyerimde ağladığım, geriye baktığım, aşırı reaksiyon verdiğim çok an da var. Bu durumlardan ders çıkardım ve bu beni geliştirdi. Önemli olan öğrenmeyi istemek" diye konuştu.

(Sporx)