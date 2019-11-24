Felaket tablosu

AKŞAM

Oynama izni olmayan Linnes, Ahmet Çalık, Taylan, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Jimmy dışında Nzonzi ve Babel sarı kart cezalısı. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Luyindama sezonu kapattı. Andone’nin iç bağı yırtık. Şener Özbayraklı’da uyruk yırtığı, Falcao’da ise aşil tendonu problemi var. Kalça problemi bulunan Muslera ise oynayabilecek durumda. Adem Büyük, Belhanda ve Marcao ise ligde sarı kart sınırında ve zorlu Trabzonspor deplasmanında çok dikkatli olmak durumundalar