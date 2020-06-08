Galatasaray'da Feghouli'nin yerine 2 aday: Osman Bukari ve Mustapha Bundu

Yeni sezonda kadroda gençleştirmeye gitmek isteyen Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı- Kırmızılılar yüksek maaşı nedeniyle de baş ağrıtan Cezayirli yıldızın yerine iki aday belirlemiş durumda.
Listenin ilk sırasında Trencin formasını giyen Osman Bukari yer alıyor. Aarhus'ta oynayan Mustapha Bundu da Cimbom'un ciddi şekilde radarında. Yönetim iki genç yıldızdan birisini mutlaka kadroya katmak istiyor.
Devre arasında alınan Jesse Sekidika da sağ kanat rotasyonundaki diğer isim olarak düşünülüyor.
BUNDU İKİ SENEDİR SCOUT'UN TAKİBİNDE
Danimarka ekibi Aarhus'ta oynayan 23 yaşındaki Bundu, Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır takip ettiği bir isim. Genç yıldız bu sezon 10 gol attı.
(Takvim)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Galatasaray, koronavirüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun kadro yapılanması için planlarını yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen oyuncularıyla ilgili farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.